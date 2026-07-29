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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 29/07 σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο Θεσσαλίας με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός στην Πυροσβεστική.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το τη φωτιά στον Τύρναβο περίπου στις 10:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα ενώ κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο για συνδρομή στην κατάσβεση.
Υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Τυρναβου κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.