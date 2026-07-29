Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 29/07 σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο Θεσσαλίας με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το τη φωτιά στον Τύρναβο περίπου στις 10:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα ενώ κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο για συνδρομή στην κατάσβεση.

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Τυρναβου κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.