Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας (3/8) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αποθηκευτικό χώρο στην περιοχή του Βοτανικού.

Η φωτιά εκδηλώθηκε επί της οδού Αγίας Άννης, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν πυροσβέστες με οχήματα της Υπηρεσίας, προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του σε παρακείμενες εγκαταστάσεις.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Για τη διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων, η Ελληνική Αστυνομία είχε προχωρήσει αρχικά σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίας Άννης, καθώς και στην Ιερά Οδό στο ρεύμα προς Αθήνα.

Ωστόσο, μετά τον έλεγχο της πυρκαγιάς από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ήρθησαν και η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά σε όλους τους γύρω δρόμους.