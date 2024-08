Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε, το Σάββατο (17/8), φωτιά σε δασική έκταση κοντά στους Φούρνους Ικαρίας.

Συγκεκριμένα, σε σχετική ανάρτησή της στο Χ, η Πυροσβεστική έγραψε: «Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καμάρι του δήμου Φούρνων Κορσεών Ικαρίας. Επιχειρούν εθελοντές με 4 οχήματα ενώ μεταβαίνουν 8 πυροσβέστες της 14ης ΕΜΟΔΕ με 1 ελικόπτερο».

Παράλληλα, εκδόθηκε και προειδοποίηση 112 για να απομάκρυνση προς Φούρνους.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number

🔥 Wildfire in the area of #Kamari in the Municipality of #Fournoi #Korseon

🆘 If you are in the area of #Kamari, evacuate towards #Fournoi.

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki… https://t.co/2mbJlvlxLA

— 112 Greece (@112Greece) August 17, 2024