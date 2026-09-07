Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στην περιοχή Κωφοί Μαγνησίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της φωτιάς περίπου στις 11:30.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ. Για την κατάσβεση από αέρος έχουν κινητοποιηθεί τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων συμμετέχει και ο Δήμος Αλμυρού, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη της επιχείρησης.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ έχει συνεχή εικόνα της εξέλιξης της πυρκαγιάς μέσω drone, το οποίο διαθέτει θερμική και οπτική κάμερα.

Σημειώνεται ότι για σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς έχει καταταχθεί στην κατηγορία κινδύνου 4.

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας.