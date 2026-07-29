Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, η φωτιά κατακαίει αγροτοδασική έκταση, ενώ στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν συνολικά 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, καθώς και 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ.

Παράλληλα, λόγω του ανάγλυφου της περιοχής και για την ταχύτερη οριοθέτηση της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα εναέρια μέσα: πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από το μέτωπο.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν ουσιαστικά και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).