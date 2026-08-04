Πυρκαγιά εκδηλώθηκε, υπό αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία, σε υπόγειο χώρο των Δικαστηρίων στη συμβολή των οδών Μεθώνης και Φωκίωνος, στον Πειραιά. Ειδικότερα, η φωτιά ξέσπασε σε εργοτάξιο και καίει παλέτες.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους.