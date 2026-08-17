Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πυροσβεστική, καθώς φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Αργιθέα, στα Σπάτα.

Η συνδρομή της Πυροσβεστικής ήταν ταχύτατη και η φωτιά οριοθετήθηκε γρήγορα. Η πυρκαγιά έκαιγε χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο επιχείρησαν 60 πυροσβέστες με 17 οχήματα. Από αέρος, στην επιχείρηση κατάσβεσης έδωσαν τη συνδρομή τους δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

Παράλληλα, μέσω του 112 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, με σύσταση να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.