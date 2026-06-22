Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Ιουνίου, σε έκταση με ξερά χόρτα στα Σπάτα Αττικής, σε περιοχή ανάμεσα στην πόλη και το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» .
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.
Δείτε το βίντεο:
Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 1η ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.
Κατά το irafina.gr, η φωτιά έχει κάψει μέχρι τώρα, περίπου 10 στρέμματα με ξερά χόρτα και επεκτείνεται με κατεύθυνση προς το προπονητικό γήπεδο της ΑΕΚ.
Επίσης έχει ζητηθεί και η συνδρομή της αστυνομίας.
Δείτε βίντεο από την κατάσβεση της φωτιάς:
Υπάρχει ακόμη ενεργή συμμετοχή από εθελοντές και βυτιοφόρα του Δήμου.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026