Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Ιουνίου, σε έκταση με ξερά χόρτα στα Σπάτα Αττικής, σε περιοχή ανάμεσα στην πόλη και το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» .

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Δείτε το βίντεο:

Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 1η ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Κατά το irafina.gr, η φωτιά έχει κάψει μέχρι τώρα, περίπου 10 στρέμματα με ξερά χόρτα και επεκτείνεται με κατεύθυνση προς το προπονητικό γήπεδο της ΑΕΚ.

Επίσης έχει ζητηθεί και η συνδρομή της αστυνομίας.

Δείτε βίντεο από την κατάσβεση της φωτιάς:

Υπάρχει ακόμη ενεργή συμμετοχή από εθελοντές και βυτιοφόρα του Δήμου.