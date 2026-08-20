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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική περιοχή στην Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα, στη Λακωνία.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικών οχημάτων.

Από αέρος επιχειρούν τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς έχει ενταχθεί στην κατηγορία κινδύνου 3.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας.