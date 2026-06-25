Άμεση οριοθέτηση της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα Πέμπτη 25 Ιουνίου, λίγο μετά τις 10:30 το πρωί, στον Κουβαρά Αττικής, πέτυχαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.
Στο σημείο επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 15 οχήματα.
Άμεσα οριοθετήθηκε #πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στον Κουβαρά Αττικής. Επιχειρούν 56 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 15 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 25, 2026