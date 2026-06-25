Άμεση οριοθέτηση της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα Πέμπτη 25 Ιουνίου, λίγο μετά τις 10:30 το πρωί, στον Κουβαρά Αττικής, πέτυχαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 15 οχήματα.