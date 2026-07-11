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Πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 14:30, βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, στην περιοχή Περιβολάκι, του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.

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Οι δυνάμεις κατάσβεσης της φωτιάς ενισχύθηκαν και σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Υπάρχει επίσης η συνδρομή του Δήμου με υδροφόρα οχήματα και τεχνικά μηχανήματα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Περιβολάκι, του δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και επιχειρούν 65 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, 2 Α/Φ ΚΑΙ 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήμτα έργου #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 11, 2026

Η πυρκαγιά καίει κοντά σε αρδευτικό κανάλι σε χαμηλή βλάστηση και σε απορρίμματα κοντά στον οικισμό.

Δείτε τα βίντεο:

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή έχει μεταβεί, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Νωρίτερα, η πολιτική προστασία μέσω του 112 είχε στείλει μήνυμα για ετοιμότητα των πολιτών.