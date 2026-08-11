Βίντεο – Φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, που ανήκει σε άνδρα, εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (11/8) μέσα σε αυτοκίνητο, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, ανάμεσα στις περιοχές Ήμερος Πεύκος και Έτος Στέκο, στα Σπάτα Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από το συγκεκριμένο όχημα, στην οδό Αλθέας, όπου μέσα βρέθηκε η σορός.

Όπως έγινε γνωστό ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και βγήκε εκτός δρόμου, πιθανότατα από παθολογικά αίτια. Αυτό το γεγονός προκύπτει από μάρτυρα που κατέθεσε πως τον είδε να χάνει τον έλεγχο.

Επίσης, μέσα στο αυτοκίνητο δεν βρέθηκε όπλο, ούτε μαχαίρι, αλλά ούτε και μπιτόνια με βενζίνη.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια θανάτου του ατόμου που βρισκόταν μέσα στο όχημα.

Συγκεκριμένα, στο σημείο έχουν μεταβεί υπάλληλοι από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής του ΠΣ, καθώς και αστυνομικοί, για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ακολουθεί βίντεο με το όχημα να έχει τυλιχθεί στις φλόγες (irafina):

Εν τω μεταξύ, η πυρκαγιά στα Σπάτα οριοθετήθηκε άμεσα, εντός μισής ώρας, από την πυροσβεστική.

Νωρίτερα, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Συνολικά, στο μέτωπο βρέθηκαν 115 πυροσβέστες με 30 οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, στις οποίες συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, Ρουμάνοι και Γάλλοι πυροσβέστες.

Από αέρος συνέδραμαν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Επίσης εστάλη και μήνυμα 112 προς τους κατοίκους προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.