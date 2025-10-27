Επιμέλεια: Μαριάννα Κορνάρου

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Αθήνας το πρωί της Δευτέρας 27/10 από καπνούς που εμφανίστηκαν στον Πύργο των Αθηνών.

Η Πυροσβεστική έκανε αρχικά λόγο για «οσμή από δωμάτιο» του υπογείου, που ενεργοποίησε τον συναγερμό του κτηρίου, το οποίο εκκενώθηκε άμεσα και ελέγχθηκε σχολαστικά.

Δείτε βίντεο της «Ζούγκλας» από την αναστάτωση που επικράτησε:

Στο σημείο, έσπευσαν 18 πυροσβέστες και 4 οχήματα, όταν βγήκαν πυκνοί καπνοί από την είσοδο.

Τελικά το συμπέρασμα των αρμοδίων, μετά από έρευνα που έκαναν στο χώρο, ήταν πως οι καπνοί προήλθαν από βραχυκύκλωμα σε χώρο του υπογείου, που δεν έδωσε καν ενεργή εστία φωτιάς.

Δείτε εικόνες και βίντεο της «Ζούγκλας» από όσα έγιναν και ανάγκασαν εργαζόμενους και ενοίκους να εκκενώσουν το κτήριο: