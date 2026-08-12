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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 12 Αυγούστου σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Λουτρόπυργο Αττικής, κοντά στη Νέα Πέραμο.

Στο σημείο επιχειρούν 64 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ από αέρος κάνουν ρίψεις νερού πέντε αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Παράλληλα, έγινε και συνδρομή απο υδροφόρες ΟΤΑ.

Βίντεο από τη φωτιά στον Λουτρόπυργο:

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Λουτρόπυργος Αττικής και επιχειρούν 64 #πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, 5 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή απο υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2026

Ήχησε 122 για εκκένωση

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Τόλκα, Νεράκι και Λουτρόπυργος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε μέσω Παλαιάς Εθνικής οδού πρός Νέα Πέραμο», αναγράφεται στο προειδοποιητικό μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Το μήνυμα του 112:

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Τόλκα #Νεράκι και #Λουτρόπυργος της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε μέσω Παλαιάς Εθνικής οδού πρό #Νέα_Πέραμο ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2026

Εκτροπές της κυκλοφορίας λόγω της πυρκαγιάς

Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή του Λουτρόπυργου πραγματοποιούνται οι κάτωθι εκτροπές κυκλοφορίας:

1) Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου από το ύψος του 27ου χλμ

2) Ο νότιος παράδρομος της Εθνικής Οδού από το ύψος της Αγίας Παρασκευής καθώς και από το ύψος των Ναυπηγείων

3) Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου από το ύψος των διοδίων Ελευσίνας

4) Οδός Αχιλλέα Τόλκα και Ε.Ο. Μεγάρων-Περαχώρας

5) Οδός Αχιλλέα Τόλκα και Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου.