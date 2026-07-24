Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/7) σε δασική έκταση στην περιοχή του Μαρμαρά Χαλκιδικής.

Στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Παράλληλα, στην περιοχή καταγράφεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε ήδη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.