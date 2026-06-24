Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (24/6) σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

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