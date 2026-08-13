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Το μεσημέρι της Πέμπτης (13/08) πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής. To μέτωπο έχει επεκταθεί προς τη Φούρκα Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών).

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Κασσάνδρας.

Νωρίτερα το μεσημέρι ήχησε το 112.