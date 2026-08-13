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Το μεσημέρι της Πέμπτης (13/08) πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής. To μέτωπο έχει επεκταθεί προς τη Φούρκα Χαλκιδικής.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Κασσάνδρας.
Νωρίτερα το μεσημέρι ήχησε το 112.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Σίβηρη της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής απομακρυνθείτε προς #Κασσάνδρεια
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026