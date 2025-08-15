Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (15/8) στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στον ΧΥΤΑ της Νάξου.

Δείτε βίντεο από το cyclades24:

Η εστία, αν και βρίσκεται σε περιορισμένο χώρο, εγκυμονεί κινδύνους εξάπλωσης (λόγω και των ισχυρών ανέμων), γεγονός που καθιστά την επέμβαση κρίσιμη.

Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν ρίψεις χώματος στο σημείο – μια πρακτική που θεωρείται η πλέον ενδεδειγμένη σε τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να περιοριστεί αποτελεσματικά η φωτιά και να αποφευχθεί περαιτέρω αναζωπύρωση.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο της κατάστασης.