«Φωτιές» άναψαν τα σκουπίδια στον Δήμο Λουτρακίου, καθώς εν μέσω θέρους, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα και το τοπικό τμήμα της ΑΔΕΔΥ, το δημοτικό συμβούλιο πήρε απόφαση να αναθέσει την αποκομιδή τους σε ιδιώτες.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν με ανακοίνωσή τους «εκποίηση της αποκομιδής από τις περιοχές Άγιοι Θεόδωροι, Καλαμάκι, Άγιος Χαράλαμπος, Κυρά Βρύση, Ίσθμια, Ισθμός, Γερμανική Οδός έναντι του ποσού των 3.910.270,97 ευρώ». Στην ανακοίνωση επισημαίνουν τη στήριξή τους στο δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και ζητούν από το δήμο να παύσει τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης.

Η Εκτελεστική Γραμματεία του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Νομού Κορινθίας από την πλευρά της καλεί τον Δήμο να σταματήσει την διαδικασία άμεσα και να ενισχύσει με προσωπικό την υπηρεσία Καθαριότητας. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είναι βέβαιο ότι οι τσέπες των πολιτών θα επιβαρυνθούν σημαντικά με την είσοδο του ιδιώτη, καθώς το κόστος αυτό θα μετακυληθεί άμεσα στους δημότες. Επιπλέον, ο επιχειρηματίας θα καταλήξει να αποκομίζει κέρδος, χρησιμοποιώντας τα οχήματα που ανήκουν στον Δήμο, γεγονός που αποτελεί πρόκληση».

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Λουτρακίου, Γιώργο Γκιώνη, που είπε ότι η κατάσταση με τα σκουπίδια στην περιοχή είναι πλέον δύσκολα διαχειρίσιμη, λόγω της μεγάλης έκτασης αλλά και του όγκου των σκουπιδιών. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αυξήσει τα δημοτικά τέλη και η αμοιβή του ιδιώτη θα καλυφθεί από τα υπάρχοντα έσοδα.

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