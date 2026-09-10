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Αγιόφυλλο Τρικάλων

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγιόφυλλο Τρικάλων. Στο σημείο επιχειρούν 54 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ, με 12 οχήματα. Από αέρος στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Αγιοφύλλο Τρικάλων, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αγιόφυλλο της Περιφερειακής Ενότητας #Τρικάλων ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 10, 2026

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής:

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Αγιόφυλλο Τρικάλων. Επιχειρούν 54 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 10, 2026

Πολυδάμειο Λάρισας

Συναγερμός χτύπησε το μεσημέρι της Πέμπτης (10/09), στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Πολυδάμειο της Λάρισας.

Η εστία ξέσπασε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας την άμεση επέμβαση των Αρχών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συντονίστηκαν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, υποστηριζόμενοι από μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.