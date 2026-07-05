Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο Κιλκίς, στο πλαίσιο των εντατικών ερευνών που διενεργούνται για τα αίτια των πυρκαγιών που ξέσπασαν το τελευταίο 24ωρο στην περιοχή.

Τα εξειδικευμένα ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, πραγματοποίησαν αυστηρούς ελέγχους για την τήρηση της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας.

Μεταξύ των περιπτώσεων που ξεχώρισαν ήταν αυτή ενός 52χρονου ημεδαπού στην περιοχή Πικρολίμνη, ο οποίος αγνόησε τις προειδοποιήσεις των αρχών σε μια ημέρα όπου ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς ήταν ιδιαίτερα υψηλός, στο επίπεδο τέσσερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η Πυροσβεστική, ο συγκεκριμένος άνδρας προχώρησε στη χρήση υπαίθριας ψησταριάς αλλά και στη ρίψη πυροτεχνημάτων, παραβιάζοντας ευθέως τις αυστηρές απαγορεύσεις που ισχύουν για τις ημέρες αυξημένου κινδύνου.

Η ανεύθυνη αυτή συμπεριφορά οδήγησε στην άμεση σύλληψή του με την αυτόφωρη διαδικασία, ενώ παράλληλα του επιβλήθηκε βαρύ διοικητικό πρόστιμο που αγγίζει τα 4.743 ευρώ, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για την ανάγκη τήρησης των μέτρων ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 4η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 518 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 636.080,80 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 160 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 147 (91,88%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (8,13%) από πρόθεση.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, τονίζοντας ότι η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας και η αποφυγή κάθε δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.