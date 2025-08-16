Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 16/08 σε δασική έκταση στην περιοχή Βυτιναίικα της Ηλείας, με το 112 να ηχεί και να καλεί τους πολίτες σε ετοιμότητα.

Μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Την ίδια στιγμή, έχει εκδηλωθεί δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λιβάρτζι της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, με τις δυνάμεις να σπεύδουν και εκεί για την αναχαίτιση των φλογών.

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Αχαΐα #Ηλεία #Φωτιά