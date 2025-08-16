Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 16/08 σε δασική έκταση στην περιοχή Βυτιναίικα της Ηλείας, με το 112 να ηχεί και να καλεί τους πολίτες σε ετοιμότητα.

Μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βυτιναίικα και #Ελαιώνα της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 16, 2025

Την ίδια στιγμή, έχει εκδηλωθεί δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λιβάρτζι της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, με τις δυνάμεις να σπεύδουν και εκεί για την αναχαίτιση των φλογών.