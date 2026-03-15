Της Λυδίας Παππά

Ένα σοβαρό χειρουργείο στο μάτι, επτά ημέρες νοσηλείας και το ενδεχόμενο μίας ακόμη χειρουργικής επέμβασης είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός για τον 16χρονο από τα Ιωάννινα, που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού σε κεντρικό σημείο της πόλης, το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης.

Το παιδί εκείνη την ημέρα θα κατέβαινε από το σπίτι μιας φίλης του, όταν ξαφνικά δέχθηκε την άγρια επίθεση. Οι δράστες τον χτύπησαν όχι μόνο με τα χέρια, αλλά και με ένα αντικείμενο, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί ότι ήταν σιδερογροθιά.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία και ο 16χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, με τους γιατρούς να του κάνουν 17 ράμματα.

Η κατάστασή του όμως, ειδικά στο μάτι, ήταν σοβαρή, και υπήρχε κίνδυνος να χάσει την όρασή του, με τους γιατρούς να αποφασίζουν τη διακομιδή του στην Αθήνα, προκειμένου να χειρουργηθεί.

Ο μαθητής της Β’ Λυκείου, αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο, και να επιστρέψει στην πόλη του, έχοντας τη στήριξη της οικογένειάς του και των φίλων του.

Στο πλευρό του είναι από την πρώτη στιγμή οι γονείς του, με τη μητέρα του να μην τον αφήνει λεπτό από το πλευρό της.

Η υπόθεση μπορεί να μετρά ήδη μία σύλληψη, αλλά οι Αρχές αναζητούν και τους άλλους δράστες, τουλάχιστον δύο.

Η οικογένεια θα κινηθεί νομικά εναντίον τους, καθώς υπάρχει επιπλέον και η υποψία ότι οι τρεις δράστες λειτούργησαν μετά από εντολή κάποιου άλλου προσώπου, ο οποίος είναι και ο ηθικός αυτουργός της άγριας επίθεσης στον μαθητή.

Στο παρελθόν, ο μαθητής είχε δεχθεί απειλές από συγκεκριμένο πρόσωπο, χωρίς ακόμα να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που έδωσε την εντολή για τον άγριο ξυλοδαρμό του.

Το παιδί είναι σε κατάσταση σοκ, με σοβαρά τραύματα, ενώ ένας από τους δράστες φέρεται να είναι φιλοξενούμενος σε δομή της Κιβωτού του Κόσμου στην περιοχή της Κόνιτσας.