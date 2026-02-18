Στη δημοσιότητα ήρθε η φωτογραφία από το καμένο αυτοκίνητο των φερόμενων απαγωγέων και εκτελεστών του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο. Το όχημα βρέθηκε σε απόσταση αρκετά κοντινή από το σημείο που εντοπίστηκε νεκρός ο νεαρός άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΙΧ πρέπει να μεταφέρθηκε στο σημείο μετά τη δολοφονία του 27χρονου και τον εντοπισμό της σορού του.

Όλα ξεκίνησαν την Τρίτη το πρωί όταν η μητέρα του νεκρού και ένας θείος του πήγαν να κάνουν ένα τρισάγιο στο σημείο όπου εκτελέστηκε ο νεαρός επιχειρηματίας.

Οι περιπατητές, τους οποίους συνάντησαν, τους ενημέρωσαν για το καμένο όχημα. Όσο όμως και αν το αναζήτησαν στην περιοχή, δεν κατάφεραν να το βρουν. Άμεσα ενημέρωσαν το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και ξεκίνησαν νέες έρευνες.

«Το αυτοκίνητο βρέθηκε αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ήταν αυτό που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Αφενός, είχαν βάλει πλαστές πινακίδες και αφετέρου η φωτιά κατέστρεψε οποιοδήποτε στοιχεία θα μπορούσε να μας βοηθήσει», λέει στη «Ζούγκλα» Αστυνομικός που ασχολείται με την υπόθεση.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του οχήματος, σύμφωνα με πληροφορίες δεν εντοπίστηκε το όπλο της δολοφονίας. Αστυνομικοί πάντως που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμούν αρχικά πως η μάρκα και το χρώμα ταιριάζουν με το όχημα που χρησιμοποιήθηκε και έχει καταγραφεί από κάμερες.

Η άγρια δολοφονία του 27χρονου και η απόπειρα καύσης

Υπενθυμίζεται πως η σορός του 27χρονου εντοπίστηκε τυχαία από περαστικό που έβγαλε βόλτα τον σκύλο του. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα έφερε 9 τραύματα από σφαίρες στην πλάτη του και τραύμα στο κεφάλι, ενώ στο σημείο βρέθηκαν δύο κάλυκες των 9 χιλιοστών. Οι δράστες, σε μια προσπάθεια να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, επιχείρησαν να κάψουν το πτώμα, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.

Ο γρίφος της συγκεκριμένης δολοφονίας δεν έχει ακόμη λυθεί με το μυστήριο πυκνώνει γύρω από το κίνητρο των δραστών. Αν και η οικογένεια του θύματος είναι οικονομικά εύπορη, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες δεν υπήρξε ποτέ απαίτηση για λύτρα, γεγονός που απομακρύνει το σενάριο της απαγωγής για κέρδος.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει και επαγγελματική δραστηριότητα του 27χρονου, ο οποίος διατηρούσε εταιρεία διαχείρισης προσωπικού και μέχρι σήμερα δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές, γεγονός που κάνει την άγρια εκτέλεσή του ακόμα πιο δυσεξήγητη.

Παράλληλα, οι ερευνητές της Ασφάλειας εξετάζουν παλιούς φακέλους, καθώς πληθαίνουν οι πληροφορίες που θέλουν το θύμα να είχε επαφές με πρόσωπα που εμπλέκονται στη δολοφονία επιχειρηματία στη Μάνδρα το 2024.

Επίσης εξετάζονται και πιθανές προσωπικές ή οικονομικές διαφορές του θύματος, με τους αστυνομικούς να ψάχνουν για ανοιχτές κόντρες που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν ένα τόσο βίαιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών.