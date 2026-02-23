Ανθωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές Αρχές για τη σύλληψη ενός 64χρονου άνδρα αλβανικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος μιας 25χρονης κοπέλας με ειδικές ανάγκες στο σπίτι της, στην Κυψέλη.

Ο άνδρας, που αποπειράθηκε να ασελγήσει στην κοπέλα, παραμένει μέχρι στιγμής άφαντος, ενώ οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI θεωρούν ότι ο εντοπισμός και η σύλληψή του είναι θέμα χρόνου.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, με τις εικόνες να αποτυπώνουν την κίνηση του δράστη λίγα λεπτά πριν από την επίθεση.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Κυριακής, ο 64χρονος Αλβανός, μπήκε στο σπίτι, όπου διαμένουν οι δύο δίδυμες ΑμΕΑ, την ώρα που απουσίαζε η μητέρα τους και σύμφωνα με όσα δήλωσε η τελευταία, φέρεται να ασέλγησε στη μία από τις δύο κόρες της, ενώ επιτέθηκε χτυπώντας με μπουνιά τη δεύτερη.

Όπως ανέφερε η μητέρα των δύο κοριτσιών μιλώντας στο Mega, είχε πάει στο φαρμακείο για 10 λεπτά και όταν επέστρεψε στο σπίτι, βρήκε τον δράστη να ασελγεί πάνω στη μία κόρη της. Αμέσως πήρε ένα τηγάνι και τον χτύπησε. Εκείνος της επιτέθηκε και τη χτύπησε με μπουνιά στο μάτι, όπως έκανε και στην άλλη κόρη της.

Στη συνέχεια, η μητέρα πήρε ένα μαχαίρι και άρχισε να τον κυνηγά, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τραπεί σε φυγή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, ενώ η Αστυνομία καλεί όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες.