Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (17/2) στο Ήμερο Πεύκο στα Σπάτα, όταν ο «εθνικός κοριός» Χρήστος Μαυρίκης φέρεται να διαπληκτίστηκε με ενοικιαστή του και στη συνέχεια να πυροβόλησε στον αέρα, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά.

Σύμφωνα με το Mega, η ένταση ξεκίνησε λίγο πριν τις 19:00 το απόγευμα, με αφορμή οικονομικές διαφορές που σχετίζονταν με το ενοίκιο.

Κατά τη διάρκεια του καυγά, ο 75χρονος φέρεται να ανέβηκε στο διαμέρισμά του, να πήρε όπλο και να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα μπροστά στον ενοικιαστή και την οικογένειά του, σκορπίζοντας τον πανικό.

Η οικογένεια μπήκε στο σπίτι και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι είχε προηγηθεί έντονη λογομαχία και απειλές.

Το Mega έφερε στο φως της δημοσιότητας φωτογραφία, δευτερόλεπτα πριν ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβολήσει στον αέρα και σπείρει τον πανικό, έξω από το συγκρότημα κατοικιών όπου διαμένει, στα Σπάτα.