Στη δημοσιότητα δόθηκε η φωτογραφία του Παλαιστίνιου, που δάγκωσε αστυνομικό και απείλησε γυναίκα με ψαλίδι.

Ο Παλαιστίνιος, είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα μας και όπως ανακάλυψαν οι αστυνομικοί , είχε συλληφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν,

Ετοιμάζεται η απέλασή του

Όπως έχει ήδη αναγγείλει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σε κάθε περίπτωση που δικαιούχοι ασύλου εμπλέκονται σε σοβαρά αδικήματα, η Υπηρεσία Ασύλου προχωρά άμεσα στη διαδικασία εξέτασης ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογείται η διαδικασία για τον 21χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη μετά τα βίαια περιστατικά στο κέντρο της Αθήνας. Ήδη ζητήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία η επίσημη ενημέρωση προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο νεαρός, γεννημένος το 2001 και υπήκοος Παλαιστίνης, βρίσκεται παράνομα στη χώρα, καθώς η άδεια διαμονής του είχε λήξει από τις 29 Ιουνίου 2025 και δεν είχε μπει στη διαδικασία ανανέωσης.

Διαθέτει ενεργό ταξιδιωτικό έγγραφο, ενώ είχε περάσει από διαδικασία ταυτοποίησης (screening) στη Σάμο από την αστυνομία και τη Frontex.

Παράλληλα, κατείχε οικογενειακή κάρτα UNRWA, την οποία φέρουν Παλαιστίνιοι εκτοπισμένοι