Η εξάρθρωση της διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά συγκλόνισε όλη την Ελλάδα.

Οι γαλλικές Αρχές μοιράστηκαν φωτογραφίες από το πλοίο της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά και από τη συσκευασμένη και κατασχεμένη κοκαΐνη που μετέφερε.

Το ελληνικό FBI, μετά από συνεννόηση με διεθνείς υπηρεσίες δίωξης ναρκωτικών εντόπισε το πλοίο, το οποίο ανήκει στον επονομαζόμενο ως «Έλληνα Εσκομπάρ», Αλέξανδρο Αγγελόπουλο, να πλέει ανοιχτά της Γαλλίας, γεμάτο με φορτίο κοκαΐνης.

Δείτε τις σχετικές εικόνες:

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος αρνήθηκε ότι ήταν ο ιδιοκτήτης του πλοίου, ενώ ισχυρίστηκε ότι στις 9 Αυγούστου 2025 μεταβίβασε την κυριότητά του σε άλλο πρόσωπο.

Σημειώνεται ότι προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τέσσερις από τους 5 συλληφθέντες για την υπόθεση με τους τόνους κοκαΐνης στο ναρκόπλοιο, ανοιχτά της Μεσογείου. Ανάμεσά τους και ο «Έλληνας Εσκομπάρ».

Το λαθρεμπορικό «ΟΥΡΑΝΙΑ A»

Το πλοίο του «Έλληνα Εσκομπάρ» ξεκίνησε από τη Νέα Μηχανιώνα, έφτασε στη Λατινική Αμερική και εκεί φόρτωσε στα αμπάρια του μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης. Τα ναρκωτικά είχαν προορισμό την Ευρώπη, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει ακόμα σε ποιό λιμάνι θα κατέληγαν.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί στην Ελλάδα είναι από Θήβα και Αθήνα.

Ανάμεσά τους είναι και ο γνωστός βαρώνος των ναρκωτικών, που συνελήφθη στην Κατερίνη. Το σκάφος το ρυμούλκησε το πολεμικό ναυτικό της Γαλλίας.