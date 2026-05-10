Ρεπορτάζ: Λυδία Παππά

Οι δράστες της δολοφονίας του «Θαμνάκια», Γιώργου Μοσχούρη, στις 24 Απριλίου 2025, έξω από ιδιωτική κλινική στο Χαλάνδρι, είχαν μελετήσει κάθε κίνησή τους. Ακόμη και το πώς θα «μπερδέψουν» τις Αρχές, ώστε να μην τους εντοπίσουν.

Η τύχη όμως δεν ήταν με το μέρος τους, καθώς οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις κινήσεις τους, που ξεκινούσαν από το Χαϊδάρι και έφθαναν μέχρι και τον Ασπρόπυργο.

Άλλαξαν ρόλους, αυτοκίνητα και διαδρομές, χρησιμοποιώντας όχι μόνο ένα, αλλά τέσσερα διαφορετικά οχήματα τη μοιραία ημέρα, με τα δύο από αυτά να έχουν πλαστές πινακίδες.

Είναι τα αυτοκίνητα που διακρίνονται στις φωτογραφίες, που φέρνει στο φως για πρώτη φορά η «Ζούγκλα»:

Οι κατηγορούμενοι στάθηκαν πολύ στο γεγονός ότι ο Μοσχούρης δεν είχε «συνοδεία» και έτσι τον γάζωσαν μέρα μεσημέρι, σε ένα κεντρικό σημείο του Χαλανδρίου.

Οι κινήσεις τους έδειξαν ότι προηγήθηκε «παρακολούθηση του στόχου», επιτήρηση στο σημείο καύσης του ενός από τα τρία οχήματα, μετά τη δολοφονία, και ένα οργανωμένο σχέδιο διαφυγής.

Οι Αρχές, είδαν από τις κάμερες ασφαλείας και τις κινήσεις ενός συγκεκριμένου άνδρα, που διακρίνεται στις φωτογραφίες που παρουσιάζει η «Ζούγκλα», πολύ κοντά στο σημείο της δολοφονίας:

Φορά κουκούλα, καπέλο αλλά και μάσκα προσώπου.

Ο συγκεκριμένος άνδρας, στις 16.05 βρίσκεται στην οδό Ψαρών στο Χαλάνδρι και μιλά στο κινητό του, ενώ μετά από ένα λεπτό κατευθύνεται προς την οδό Παπανικολή.

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες:

Στις 16.07.17 ακούγονται ριπές πυροβόλου όπλου και ο ίδιος άνδρας καταγράφεται να επιστρέφει τρέχοντας, από την οδό Παπανικολή.

Μπροστά του βρίσκεται μία κοπέλα, η οποία κοιτάζει συνεχώς προς την οδό από όπου ακούστηκαν οι πυροβολισμοί και σκύβει προκειμένου να προστατευθεί.

Αντίθετα, ο άνδρας όχι μόνο δεν τρομάζει, αλλά φαίνεται να διασχίζει κάθετα τον δρόμο και να περνά στην οδό Αριστείδου.

Ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά, ένα από τα «επιχειρησιακά» οχήματα, καταγράφεται να κινείται στην ίδια οδό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκαλύπτει σήμερα η «Ζούγκλα», οι δράστες με το συγκεκριμένο όχημα είχαν σταθμεύσει σε συγκεκριμένο χώρο πολυκατοικίας επί της οδού Αριστείδου.

Από εκείνο το σημείο είχαν οπτική επαφή με την πόρτα της κλινικής που βρισκόταν ο Γιώργος Μοσχούρης.