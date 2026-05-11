Ανενόχλητοι και καλοντυμένοι μπήκαν το πρωί οι τρεις ληστές μέσα σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα. Ο ένας εξ αυτών, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ψυχραιμία ζήτησε από τους υπαλλήλους, κρατώντας όπλο ούζι να μείνουν ήσυχοι και να συνεργαστούν ώστε να μην υπάρξουν τραυματισμοί, την ώρα που ο δεύτερος κατέβηκε στο χρηματοκιβώτιο. Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε άμεσα, όμως είχαν τον χρόνο, όπως φάνηκε, να αποσπάσουν ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Στη συνέχεια απομακρύνθηκαν με τα χρήματα από το σημείο μέσα σε λίγα λεπτά.

Μάλιστα κατά την αποχώρησή τους, υπάρχουν φωτογραφίες που τους δείχνουν οπλισμένους και με τις τσάντες ανά χείρας, να τους πέφτουν κάτω χρήματα και να τα αφήνουν πίσω τους.

Οι δράστες αφού μάζεψαν τα χρήματα, κινήθηκαν πεζοί μέχρι την πλατεία όπου τους περίμενε ο τρίτος συνεργός τους στο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με το lamianow, επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο μάρκας Peugeot ασημί χρώματος και διέφυγαν με κατεύθυνση προς τη Βελίτσα Παρνασσού, μέσω Αμφίκλειας.

Για τον εντοπισμό των δραστών έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό με τις αστυνομικές δυνάμεις από τη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα και τη Βοιωτία να κλείνουν τις εξόδους διαφυγής. Οι Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά και το βιντεοληπτικό υλικό μέσα και έξω από τη τράπεζα ώστε να βρουν το δρομολόγιο που ακολούθησαν πριν και μετά τη ληστεία.