Τα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης «Σε υπέρμαχον η Οικουμένη: Ο Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης στα Βαλκάνια» πραγματοποιήθηκαν, το μεσημέρι της Δευτέρας (29/9), στο Κτήριο Μ1 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Στα εγκαίνια παρέστησαν, επίσης, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία εκπροσώπησε την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, ο Γ.Γ. της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος, ως εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, οι υφυπουργοί Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος, Μητροπολίτες, αρχιεπίσκοποι, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, βουλευτές, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, εκλεγμένοι της αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Τασούλας τόνισε: «Με ξεχωριστή χαρά παρευρίσκομαι στα εγκαίνια της φωτογραφικής εκθέσεως.

Μιας εκθέσεως όπου παρουσιάζονται ναοί και μονές του Αγίου Δημητρίου στον χριστιανικό κόσμο των Βαλκανίων, στο Φανάρι, στη Σερβία, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Αλβανία και στην Ελλάδα.

Με τον τρόπο αυτό, η έκθεση υπογραμμίζει τη διάδοση της τιμής του Αγίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης στον βαλκανικό χώρο από τη βυζαντινή περίοδο μέχρι σήμερα».

Ο κ. Τασούλας πρόσθεσε πως «ο Άγιος Δημήτριος, ο οποίος συνδύασε τον υγιή πατριωτισμό με την οικουμενικότητα, μας δείχνει ότι στην Ορθοδοξία, το υπερεθνικό δεν αναιρεί το εθνικό. Η Ορθοδοξία δεν καταργεί το εθνικό στοιχείο, αλλά και δεν το αφήνει να λειτουργεί διασπαστικά ή απομονωτικά».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, από την πλευρά του, συμπλήρωσε πως «οι φωτογραφίες της έκθεσης αποκαλύπτουν μια μοναστηριακή κοινότητα, ένα κοινό βίωμα πίστης και λατρείας, το οποίο υπερβαίνει τα όρια των κρατών και ενώνει τους λαούς των Βαλκανίων γύρω από το Μεγαλομάρτυρα. Ο Άγιος Δημήτριος δεν ανήκει μόνο σε μία πόλη, σε ένα μόνο έθνος αλλά σε όλη την Οικουμένη της Ορθοδοξίας».

Στον δικό του χαιρετισμό, ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος ευχήθηκε η έκθεση να ταξιδέψει και σε άλλες βαλκανικές χώρες, δίνοντας συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και η πρόεδρος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων Ναταλία Πούλου.

Στην έκθεση παρουσιάζεται η τιμή που αποδίδεται στον Άγιο Δημήτριο, στον βαλκανικό χώρο, από τη βυζαντινή περίοδο μέχρι και σήμερα. Προβάλλονται ναοί και μοναστήρια αφιερωμένα στον Άγιο Δημήτριο, καθώς και έργα μνημειακής ζωγραφικής και μικροτεχνίας με εικονογραφικά θέματα που σχετίζονται με τον βίο του.

Η φωτογραφική έκθεση συνδιοργανώθηκε από την Ιερά Σύνοδο Εκκλησίας της Ελλάδος και το υπουργείο Πολιτισμού, και υλοποιήθηκε από το περιοδικό «Θεολογία» σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.