Νέα προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη (06/08) ζήτησαν και πήραν σήμερα Τρίτη (04/08) από τις ανακριτικές αρχές της Θήβας, ο Δήμαρχος Στυλίδας και ο Εργολάβος που κατηγορούνται για το κακούργημα του εμπρησμού με ενδεχόμενο δόλο για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Παρασκευή στη Βοιωτία και για πέμπτη ημέρα καίει και στην Αττική .

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, οδηγήθηκαν στις συλλήψεις μετά την έρευνα που έκαναν στο σημείο μηδέν στη Βοιωτία όπως αποτυπώνεται στη φωτογραφία ντοκουμέντο που παρουσιάζει η Ζούγκλα .

Ο Δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου είναι ο μελετητής του ιδιωτικού εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες στην περιοχή , με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγου μηχανικού και μέσω της κατασκευαστικής εταιρείας που έχει .

Σύμφωνα με το συνήγορό του ,ο Δήμαρχος προσήλθε αυτοβούλως στις αρχές και ακολούθησε η σύλληψή του, ενώ όπως αναφέρει ο δικηγόρος Γιώργος Δούμας από τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει στη διάθεσή του δεν προκύπτει εμπλοκή στον κ.Αποστόλου.

Τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Εργολάβος θα κρατηθούν ,όπως και τις προηγούμενες ημέρες ,μέχρι να δώσουν τις εξηγήσεις τους στις δικαστικές αρχές .

Η έρευνα εστιάζει αν τηρήθηκαν στο έργο οι κανόνες και τα πρωτόκολλα ασφαλείας καθώς σύμφωνα με τις αρχές σπινθήρες από τους αγωγούς του δικτύου ήταν αυτοί που προκάλεσαν την καταστροφική πυρκαγιά .

Ο εμπρησμός σε βαθμό κακουργήματος φέρει βαριές ποινές που φθάνουν και τα ισόβια αν εξαιτίας της πυρκαγιάς προκλήθηκε θάνατος .

Στην συγκεκριμένη υπόθεση ,υπάρχει πιθανότητα να συσχετιστεί και η δικογραφία για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων ,την πτώση του ενός και το θάνατο δύο αντρών .

Κατηγορούμενος είναι και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας με τις ανεμογεννήτριες ο οποίος παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών με το δικηγόρο του .Θα απολογηθεί και αυτός την Πέμπτη προκειμένου ο δικηγόρος του να ενημερωθεί για τα στοιχεία της δικογραφίας.