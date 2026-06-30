Συγκλονιστικό φωτογραφικό ντοκουμέντο αποτυπώνει δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο την ολοκληρωτική καταστροφή της τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμήνης 22, το μεσημέρι της Τρίτης (30/6).

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύει η «Ζούγκλα» δείχνουν το κτήριο να παίρνει μια απότομη, επικίνδυνη κλίση, λίγο πριν μετατραπεί σε έναν σωρό από μπάζα.

Η συγκεκριμένη πολυκατοικία στέγαζε επτά διαμερίσματα. Αν και τα ακριβή αίτια του συμβάντος τελούν υπό διερεύνηση, οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν το περιστατικό με κατασκευαστικές εργασίες που πραγματοποιούνταν σε όμορο οικόπεδο.

Το χρονικό της πτώσης και οι εργασίες στη γειτονική οικοδομή

Στο φωτογραφικό υλικό αποτυπώνεται καθαρά η στιγμή της κατάρρευσης, την ώρα που μια πρέσα σκυροδέματος εκτελούσε εργασίες ακριβώς δίπλα από το κτήριο που κατέρρευσε.

Οι εικόνες καταγράφουν βήμα-βήμα τη δραματική στιγμή που το κτήριο χάνει τη στατικότητά του και ισοπεδώνεται.

Βάσει των μέχρι τώρα στοιχείων, το διπλανό εργοτάξιο διέθετε τη σχετική άδεια για την κατασκευή μιας νέας πενταώροφης οικοδομής, οι εργασίες της οποίας φαίνεται πως επηρέασαν μοιραία τα θεμέλια του γειτονικού κτηρίου.

Γιγαντιαία επιχείρηση της ΕΜΑΚ στα συντρίμμια

Αμέσως μετά το ατύχημα, σήμανε συναγερμός στις Αρχές και ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ανθρώπων που μπορεί να παγιδεύτηκαν κάτω από τους τόνους του τσιμέντου.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και στελέχη της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. Στις έρευνες συμμετέχουν ενεργά δύο ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι-διασώστες, ενώ παράλληλα έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και οι υπόλοιπες μονάδες της Ε.Μ.Α.Κ. στην περιφέρεια, προκειμένου να συνδράμουν αν κριθεί απαραίτητο.

Στο αστυνομικό τμήμα ο εργολάβος και ο μηχανικός

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν άμεσα σε πέντε συλλήψεις ατόμων που σχετίζονται με το διπλανό έργο. Ανάμεσα στους προσαχθέντες βρίσκονται ο ιδιοκτήτης του υπό ανέγερση κτηρίου, ο εργολάβος, καθώς και ο επιβλέπων μηχανικός.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν εξονυχιστικά κάθε στοιχείο για να αποδοθούν ευθύνες για τα αίτια που προκάλεσαν την κατάρρευση.