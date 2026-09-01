Ύστερα από δύο χρόνια ζωής στη Φουρνά Ευρυτανίας, ένα κεφάλαιο που ξεκίνησε με όνειρα και μεγάλες προσδοκίες φαίνεται πως φτάνει στο τέλος του. Η πολύτεκνη οικογένεια του Στέφανου και της Βάσως, μαζί με τα έξι παιδιά τους, ετοιμάζεται να αποχωρήσει από το χωριό, αφήνοντας πίσω της μια ιστορία που δεν ήταν ούτε απλή ούτε εύκολη.

Πριν από δύο χρόνια, η οικογένεια είχε πάρει τη μεγάλη απόφαση να εγκατασταθεί στη Φουρνά, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της δασκάλας Παναγιώτας Διαμαντή και του ιερέα του χωριού. Ήταν μια προσπάθεια να δοθεί ζωή σε έναν τόπο που παλεύει με την ερήμωση και τη δημογραφική συρρίκνωση.

Ο Στέφανος και η Βάσω δεν πήγαν εκεί απλώς για να μείνουν. Πήγαν για να ξεκινήσουν από την αρχή. Να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σε ένα διαφορετικό περιβάλλον και να δημιουργήσουν κάτι δικό τους. Έτσι γεννήθηκε το «Λίγο απ’ όλα», το κατάστημα που άνοιξαν επενδύοντας στο όνειρό τους και στην προοπτική να κάνουν τη Φουρνά τον νέο τους τόπο.

Όμως, δύο χρόνια μετά, τα πράγματα πήραν διαφορετική τροπή.

Η οικογένεια αποφάσισε να φύγει, κλείνοντας έναν κύκλο που κάποτε είχε ξεκινήσει με ελπίδα και την προσδοκία μιας μόνιμης εγκατάστασης. Τι ήταν αυτό που τους οδήγησε τελικά στην απόφαση της επιστροφής; Τι μεσολάβησε σε αυτά τα δύο χρόνια και έκανε ένα όνειρο που ξεκίνησε με τόση πίστη να φτάσει στο τέλος του;

Η απάντηση βρίσκεται σε μια ιστορία με πολλές πλευρές, συγκινήσεις, δυσκολίες και στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη της οικογένειας. Γιατί κάποιες φορές, το να φύγεις από έναν τόπο δεν σημαίνει ότι απέτυχες να ριζώσεις. Σημαίνει ότι τόλμησες να προσπαθήσεις.

Η ίδια η μητέρα της οικογένειας επιβεβαίωσε πως η οικογένεια φεύγει από το χωριό μέσα από ανάρτηση στο Facebook.

Ώστοσο, ο δάσκαλος του χωρίου Αργύρης Παπαναστασίου, σχολιάζοντας κάτω από την δημοσίευση, άφησε να εννοηθεί πως ίσως κάτι να συνέβη στην οικογένεια και να φύγαν από το χωριό. Συγκεκριμένα έγραψε: «Δε θα πω από εδώ κάτι. Ξέρω πολύ καλά τι περάσατε…»