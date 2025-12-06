Η κακοκαιρία Byron έπληξε όλη την Ελλάδα και συνεχίζει να πλήττει τη Θεσσαλία, με τον Ενιπέα ποταμό να έχει «φουσκώσει» από την πίεση των υδάτων μέσα στη νύχτα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη ανησυχία σε ολόκληρη την περιοχή.

Προειδοποιητικό μήνυμα έστειλε το 112 στους κατοίκους της Υπέρειας στις 7 το πρωί, τονίζοντας ότι πρέπει να εγκαταλείψουν άμεσα τον οικισμό και να κινηθούν προς τα Φάρσαλα.

Αναλυτικά το μήνυμα του 112:

«Αν βρίσκεστε στον οικισμό της Υπέρειας, απομακρυνθείτε προς την πόλη των Φαρσάλων λόγω υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα».

Πέρασαν μόλις 15 λεπτά και το 112 έστειλε και δεύτερο προειδοποιητικό μήνυμα. Αντίστοιχες ήταν και οι οδηγίες που δόθηκαν και σε άλλους οικισμούς της περιοχής: Λευκή, Ορφανή, Αμπελώνας, Φύλλο και Ηλία βρίσκονται επίσης σε καθεστώς επείγουσας εκκένωσης.

Δείτε τα βίντεο από τον «φουσκωμένο» ποταμό:

Ζημιές στη διάβαση Αμπελιάς από τον Ενιπέα – Ακυρώθηκαν δρομολόγια ΚΤΕΛ προς Βόλο

Η διάβαση στην Αμπελιά Φαρσάλων έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, καθώς ο ποταμός Ενιπέας διέρχεται αυτή την ώρα με μεγάλη ορμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διάβαση έχει καταστεί αδιάβατη εξαιτίας του όγκου νερού και των προβλημάτων που προκλήθηκαν στη δομή της.

Με νεότερη ενημέρωση του ΚΤΕΛ, ακυρώθηκαν όλα τα δρομολόγια από Φάρσαλα προς Βόλο. Ουσιαστικά, κόπηκε η συγκοινωνία με τον Βόλο, η γέφυρα είναι πρόχειρη με κιούγκια και η άσφαλτος καταστράφηκε.

Πρόκειται για ένα πρόχειρο έργο ενός περίπου εκατομμύριου. Πεταμένα χρήματα.

Δείτε τη κατεστραμένη διάβαση στην Αμπελιά Φαρσάλων:

Οι κάτοικοι των Φαρσάλων δηλώνουν τρομαγμένοι

Ο ποταμός Ενιπέας φούσκωσε από το νερό, ενώ έως κι αυτή την ώρα έχει διακοπεί η διέλευση της γέφυρας μεταξύ Μεγάλου με Μικρού Ευυδρίου. Για την εξέλιξη του φαινομένου, δηλώσεις έκανε ο πρόεδρος της Κοινότητας Ευυδρίου, Σοφοκλής Ατόσογλου.

Ο Πρόεδρος της κοινότητας:

Κάτοικοι του Μικρού Ευυδρίου για τον φουσκωμένο Ενιπέα:

Τα νερά του Ενιπέα πέρασαν σε σπίτια στην Υπέρεια Φαρσάλων:

Οι κάτοικοι, ωστόσο, δηλώνουν πως δεν κοιμήθηκαν όλο το βράδυ από το φόβο τους και ότι πρέπει να είναι σε επιφυλακή. «Αντιμετωπίζουμε τα ίδια κάθε φορά, απλά αλλάζει η ημερομηνία», σημειώνουν.

Πηγή: ifarsala, onlarissa