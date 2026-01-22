Ρεπορτάζ: Πέτρος Πετρόπουλος

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η Γλυφάδα, όπου χθες (21/1), μία 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, όταν στην προσπάθειά της να διασχίσει τον δρόμο, παρασύρθηκε από το νερό και εγκλωβίστηκε κάτω από ένα αυτοκίνητο, το οποίο, επίσης, κινούνταν ανεξέλεγκτο από τον χείμαρρο. Οι δρόμοι στην περιοχή πλημμύρισαν και έγιναν ποτάμια, ενώ μεγάλες ήταν οι υλικές ζημιές, με δρόμους να έχουν καταστραφεί, αυτοκίνητα και δίκυκλα να έχουν θαφτεί στη λάσπη και σπίτια να έχουν γεμίσει νερά.

Πριν από τέσσερα ακριβώς χρόνια, και συγκεκριμένα στις 20 Ιανουαρίου 2022, ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, είχε δηλώσει στη σελίδα του Δήμου ότι η πόλη θωρακίζεται απέναντι σε όλες τις καιρικές συνθήκες, αναφερόμενος σε ένα «μεγάλο αντιπλημμυρικό στην Άνω Γλυφάδα».

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση από 20/1/2022:

«Η κλιματική αλλαγή προκαλεί έντονα φαινόμενα, αλλά η Γλυφάδα θωρακίζεται απέναντι σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Το αντιπλημμυρικό έργο που αποτελούσε ζητούμενο επί δεκαετίες για την Άνω Γλυφάδα παίρνει σάρκα και οστά. Η Αιγύπτου και όλη η γύρω περιοχή, δεν θα μετατρέπεται πλέον σε ποτάμι! “Κι αν χιονίζει και αν βρέχει, η Αιγύπτου θα αντέχει! Το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στην Άνω Γλυφάδα, που τόσο έχει ταλαιπωρηθεί επί δεκαετίες από βροχές και μπόρες, προχωράει γοργά. Στην οδό Αιγύπτου, η οποία γινόταν πραγματικά ποτάμι σε κάθε νεροποντή, τα φρεάτια ολοκληρώθηκαν και είμαστε πανέτοιμοι για την κακοκαιρία που έρχεται”, τονίζει ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου. Και προσθέτει: “Προχωράμε με τους αγωγούς και στην Αρχιπελάγους και στους κάθετους δρόμους στην ευρύτερη περιοχή. Μόλις τελειώνουν οι επιμέρους εργασίες – και αφού πρώτα περάσουν και οι αγωγοί για το φυσικό αέριο – ο Δήμος μας θα φροντίσει για την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος και για να ομορφύνει συνολικά κάθε γειτονιά. Και πάλι ευχαριστούμε την Περιφέρεια Αττικής για την συνεργασία και προπαντός για την χρηματοδότηση του έργου. Η ζωή μας στη Γλυφάδα συνεχίζει να αλλάζει με έργα”».

Με αφορμή τις χθεσινές δραματικές εξελίξεις με το θάνατο της 56χρονης καθηγήτριας, που βύθισε στη θλίψη την τοπική κοινωνία, η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Γλυφάδας, Γιώργο Παπανικολάου.

Το βασικό ερώτημα που του θέσαμε είναι: «εφόσον προχώρησαν τα αντιπλημμυρικά έργα, γιατί πλημμύρισε η περιοχή, με τραγικό αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία γυναίκα;».

Ο ίδιος απάντησε ότι υπάρχουν αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία όμως θα πρέπει να αξιολογηθούν εκ νέου από τους μελετητές:

«Σε σχέση με το ερώτημά σας, λειτουργεί αυτό το αντιπλημμυρικό. Αν με ρωτήσετε, μετά από αυτό που ζήσαμε χθες, σας λέω ότι οι μελετητές θα το αξιολογήσουν και πάλι. Δηλαδή στην Άνω Γλυφάδα, έχουμε κάνει τα τελευταία δέκα χρόνια τρία μεγάλα έργα. Και έχουμε σε σημαντικό βαθμό θωρακίσει την πόλη. Δηλαδή υπήρχαν δρόμοι που κυκλοφορούσες μόνο με γαλότσες όταν έβρεχε. Όταν έβρεχε όμως, και όχι όταν είχε τέτοια φαινόμενα σαν τα χθεσινά. Έχουμε κάνει πολλά έργα, μπορείτε να τα δείτε. Πλέον, όμως, μετά από αυτό που ζήσαμε χθες, κι εγώ σας λέω ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε άμεσα, μόλις περάσουμε και τη σημερινή μέρα –που πάλι περιμένουμε βροχές το βράδυ- είναι να φωνάξουμε τους μελετητές μας, για να δούμε αν όλα αυτά είναι αρκετά ή τι άλλο πρέπει να γίνει».

Ρωτήσαμε επίσης τον Δήμαρχο αν υπάρχει κάτι που θα έκανε με διαφορετικό τρόπο και σε αυτό το σημείο ο κ. Παπανικολάου έκανε την αυτοκριτική του:

«Αυτό που καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να γίνει με διαφορετικό τρόπο, και ίσως θα έπρεπε να έχει γίνει με διαφορετικό τρόπο, είναι να γίνουν παρεμβάσεις πιο ψηλά στο βουνό, για να υπάρχει ανάσχεση για φερτά υλικά και όλα αυτά που ζήσαμε χθες. Σε συνεργασία βέβαια με το Δασαρχείο και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς στον Υμηττό δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε εμείς από μόνοι μας. Πρέπει να πάμε πιο ψηλά. Δηλαδή στη Μετσόβου, όπου χθες έγινε όλο αυτό το κακό, αυτός ο χαμός, υπάρχει αγωγός από το 2.000, ο οποίος δούλευε μια χαρά. Προχθές, που είχαμε βροχές, δούλεψε».

Τέλος, ο Δήμαρχος επισημαίνει ότι αισθάνεται πάρα πολύ μεγάλο φόβο για το μέλλον, και ότι θα κάνει οτιδήποτε χρειαστεί για να μην υπάρχουν θύματα στο μέλλον.

