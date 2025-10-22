Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Την πρόθεσή του να κινηθεί νομικά εξέφρασε ο αγροτοσυνδικαλιστής από την Κρήτη, Γιώργος Ξυλούρης – γνωστός και ως «Φραπές» – μετά τα δημοσιεύματα που συνδέουν το όνομά του με την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, ο κ. Ξυλούρης φέρεται να είχε στην κατοχή του περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2021–2023, καθώς και οκτώ οχήματα, ανάμεσά τους και μια Jaguar, περιουσιακά στοιχεία που – όπως υποστηρίζεται – δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματά του.

Ο ίδιος, μιλώντας στο Creta24.gr, αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες:

«Με είδε κανείς να κυκλοφορώ με Jaguar; Ένα αγροτικό έχω, φορτωμένο μέρα και νύχτα ζωοτροφές. Είμαι καθαρός, όλα είναι ψέματα. Αν νομίζουν ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά. Θα πέσουν πολλοί, εγώ δεν θα πέσω γιατί είμαι καθαρός», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κρητικός αγροτοσυνδικαλιστής, που ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επιμένει πως δεν έχει τίποτα να φοβηθεί και πως θα υπερασπιστεί την τιμή του «με κάθε νόμιμο μέσο».

Τι κατέδειξε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα

Η έρευνα, υπό την εποπτεία του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, φέρεται να εντόπισε «μαύρη τρύπα» στα οικονομικά του Ξυλούρη, καθώς διαπιστώθηκε πως δεν είχε υποβάλει δήλωση πόθεν έσχες, παρότι όφειλε να το πράξει.

Επιπλέον, βρέθηκε ότι ο ίδιος είχε δηλώσει εκτάσεις στη Χίο, βάσει των οποίων έλαβε επιδοτήσεις, οι οποίες – σύμφωνα με πληροφορίες – δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε πως πρόκειται για «εκ παραδρομής» δήλωση, χωρίς ωστόσο να έχει επιστρέψει τα ποσά που εισέπραξε.

Η Αρχή διαβίβασε τον φάκελο στην Εισαγγελία για περαιτέρω ποινικό έλεγχο, καθώς και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των σχετικών προστίμων. Παράλληλα, εξετάζεται εάν προκύπτουν ενδείξεις για το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, κάτι που – εφόσον επιβεβαιωθεί – θα οδηγήσει στο σχηματισμό δεύτερης δικογραφίας.