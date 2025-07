Η υπερσύγχρονη φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού «HN Κίμων», η πρώτη από τις ελληνικές φρεγάτες πολλαπλών αποστολών κλάσης FDI, εισήλθε στη δεύτερη φάση των θαλάσσιων δοκιμών, στα ανοικτά των ακτών της Βρετάνης στη Γαλλία.

Kimon, the first of the Greek FDI HN multi-mission frigates, has entered its second phase of sea trials off the coast of Brittany, France. @D__Mitch was on board and can now bring you exclusive insights into the vessel’s capabilities and performance. 🇬🇷 https://t.co/GTxcV0uINw

— Naval News (@navalnewscom) July 21, 2025