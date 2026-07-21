Σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία και τη χρήση που θα έχουν πλέον τα ηλεκτρικά πατίνια εισάγονται με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, που έχει στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη δραστική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και τίθεται άμεσα σε ισχύ.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει την καθολική απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικού πατινιού από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών. Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, η παρέμβαση αυτή κρίθηκε άμεση προτεραιότητα, καθώς τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν αυξημένα ποσοστά ατυχημάτων στις ηλικίες κάτω των 17. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «η προστασία των ανηλίκων δεν μπορεί να περιμένει άλλο», γι’ αυτό και οι συγκεκριμένες διατάξεις προωθούνται αυτόνομα και άμεσα, με στόχο να τεθούν σε ισχύ, πριν από τις υπόλοιπες αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι βασικές άξονες του νέου πλαισίου για τα ηλεκτρικά πατίνια

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνει μια σειρά από αυστηρούς κανόνες και υποχρεώσεις:

Ηλικιακός περιορισμός: Καθολική απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους.

Υποχρεωτική ασφάλιση: Θεσπίζεται η υποχρεωτική ασφάλιση (ασφαλιστήριο συμβόλαιο) τόσο για το ίδιο το όχημα όσο και για τον χρήστη.

Δημιουργία Μητρώου: Συστήνεται Μητρώο Ηλεκτρικών Πατινιών στο οποίο θα καταχωρίζεται κάθε όχημα, επιτρέποντας την άμεση ταυτοποίησή του από τις αρμόδιες Αρχές.

Αυστηρότερες κυρώσεις: Προβλέπονται αυξημένα πρόστιμα και αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις, όπως η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας, αλλά και η κυκλοφορία σε οδούς ή λεωφόρους όπου το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χλμ./ώρα.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός υπενθύμισε ότι παραμένουν σε ισχύ οι βασικοί κανόνες για όλους τους οδηγούς, όπως η υποχρεωτική χρήση κράνους και η απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου ή ακουστικών κατά την οδήγηση.