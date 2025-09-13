Σοκ προκαλεί υπόθεση μαστροπείας με θύμα μια 16χρονη στη Θεσσαλονίκη, την οποία εξέδιδαν μέσω ιστοσελίδας γνωριμιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ένας 30χρονος έκλεισε ερωτικό ραντεβού με την ανήλικη σε διαμέρισμα στην περιοχή της Τούμπας. Μετά τη συνεύρεση, της έδωσε το ποσό των 180 ευρώ. Ο ίδιος φέρεται να πίστευε ότι η κοπέλα ήταν 19 ετών, όπως εκείνη του είχε παρουσιάσει τον εαυτό της στην ηλεκτρονική αγγελία που διατηρούσε.

Γυναίκα «εγκέφαλος» του κυκλώματος

Στην κατάθεσή της, παρουσία ψυχολόγου, η 16χρονη αποκάλυψε ότι πίσω από τα ραντεβού κρύβεται οργανωμένο κύκλωμα, με «εγκέφαλο» μια γυναίκα που γνώρισε το καλοκαίρι του 2024, όταν ήταν μόλις 15 ετών. Η γυναίκα αυτή φέρεται να την έπεισε να ανοίξει λογαριασμό στην πλατφόρμα γνωριμιών και να φιλοξενεί τα ραντεβού στο σπίτι της, κρατώντας για τον εαυτό της τα μισά έσοδα.

Η ανήλικη φέρεται να δήλωσε στους αξιωματικούς της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ότι καθημερινά συναντούσε έως και δέκα άνδρες, παραδίδοντας μάλιστα και λίστα με ονόματα πελατών. Η… ταρίφα που έπαιρνε η ανήλικη από τους πελάτες της κυμαινόταν από 70 έως 180 ευρώ.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό της φερόμενης «μαστροπού», ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες.