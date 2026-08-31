Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη μίας νοσηρής υπόθεσης στην Αθήνα, όπου έπειτα από παρέμβαση της Αστυνομίας για έξωση ενοικιαστών, εντοπίστηκε ένα νεκρό έμβρυο κρυμμένο μέσα σε βαλίτσα.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Κυριακής, όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) στην περιοχή της Κυψέλης, το μακάβριο εύρημα.

Νωρίτερα, ο ιδιοκτήτης ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης κάλεσε την Άμεση Δράση, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές στο διαμέρισμα αρνούνταν να αποχωρήσουν παρά τη λήξη της μίσθωσης, δεν κατέβαλλαν το συμφωνημένο αντίτιμο, ενώ εξέφρασε υποψίες και για χρήση ναρκωτικών ουσιών εντός του χώρου.

Το μακάβριο εύρημα

Φτάνοντας στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν εντός του διαμερίσματος έναν 43χρονο Έλληνα, την 28χρονη σύζυγό του από τη Γερμανία, τα παιδιά τους, (δύο αγόρια ηλικίας 9 και 12 ετών και την 15 ετών κόρη), καθώς και έναν 26χρονο υπήκοο Αφγανιστάν.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν αρχικά στην προσαγωγή των ανδρών στο αστυνομικό τμήμα, ενώ στη συνέχεια επέστρεψαν στο διαμέρισμα προκειμένου να ελέγξουν εκ νέου τον χώρο και να παραλάβουν τα υπόλοιπα άτομα. Τότε ήταν που οι δύο γυναίκες, η 28χρονη Γερμανίδα και η 15χρονη κόρη της οικογένειας, φέρονται να ετοιμάζονταν να φύγουν, έχοντας μαζί τους βαλίτσες. Κατά τον έλεγχο αυτών των αποσκευών, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα, καθώς μέσα σε μία από τις βαλίτσες εντοπίστηκε η σορός του βρέφους. Ήταν τοποθετημένο μέσα σε δοχείο, σε κατάσταση ψύξης.

Η 28χρονη γυναίκα ισχυρίστηκε πως το βρέφος ήταν δικό της και ότι είχε αφήσει την τελευταία του πνοή πριν από αρκετό καιρό. Είπε ακόμη ότι ήθελε να το διατηρήσει για «συναισθηματικούς λόγους».

Οι ισχυρισμοί και οι έρευνες

Στις πρώτες ανεπίσημες δηλώσεις της προς τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., η 28χρονη μητέρα ισχυρίστηκε ότι το έμβρυο ήταν δικό της και ότι είχε αποβάλει ή πεθάνει πριν από περίπου 7 με 8 μήνες. Αργότερα, στις επίμονες ερωτήσεις των αστυνομικών είπε πως απέβαλλε προ δυετίας, πέφτοντας σε αντίφαση.

Παράλληλα, η υπόθεση προσλαμβάνει περαιτέρω διαστάσεις καθώς από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι η 15χρονη κόρη της οικογένειας διανύει περίοδο εγκυμοσύνης, με πατέρα του παιδιού πιθανότατα τον 26χρονο που βρισκόταν επίσης στο διαμέρισμα.

Προσαγωγές, συλλήψεις και ιατροδικαστική εξέταση

Οι Αρχές προχώρησαν αρχικά στην προσαγωγή των παρευρισκόμενων. Στη συνέχεια, οι προσαγωγές του 43χρονου πατέρα, της 28χρονης μητέρας και της 15χρονης κόρης μετατράπηκαν σε συλλήψεις, ενώ σε βάρος του 43χρονου και του 26χρονου σχηματίστηκε παράλληλα δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν μικροποσότητες ουσιών. Τα δύο ανήλικα αγόρια της οικογένειας μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Παίδων.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών. Φως στα ακριβή αίτια, τον χρόνο θανάτου, αλλά και την ηλικία του νεκρού εμβρύου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση, ενώ για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας.