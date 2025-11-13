Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα (13/11) το πρωί, σε φούρνο στην περιοχή Δαμάσι Λάρισας, όπου μία 49χρονη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο την ώρα της εργασίας της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που δημοσίευσε το tirnavospress.gr κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το φουλάρι της μπλέχτηκε στο ζυμωτήριο του φούρνου και ο θάνατός της ήταν ακαριαίος.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η 49χρονη Ζ.Λ. ήταν παντρεμένη, μητέρα δύο ενήλικων παιδιών, μιας γιατρού και ενός πυροσβέστη και ο φούρνος ήταν δικός της.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές Αρχές.