Σοκ, αποτροπιασμό και οργή, προκαλεί η κτηνώδης ενέργεια, ενός οδηγού ΙΧ στη Γαστούνη Ηλείας, ο οποίος σταμάτησε με το αυτοκίνητό του μπροστά από έναν ηλικιωμένο αδέσποτο σκύλο και στην συνέχεια πάτησε γκάζι και τον πάτησε…

Το σοκαριστικό βίντεο που ακολουθεί και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στη Γαστούνη, καταγράφει καρέ-καρέ τη θανάτωση του μικρόσωμου ζωντανού που ζούσε στην περιοχή όλη του την ζωή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου στην περιοχή Σταθμός και έχει ήδη καταγγελθεί στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα. Στο βιντεοληπτικό υλικό διακρίνεται ένα γκρι όχημα να προσεγγίζει το σημείο όπου βρίσκεται ο σκύλος.

Το αυτοκίνητο επιβραδύνει και σταματά μπροστά στο ζώο, το οποίο είναι εμφανώς ορατό μέσα στη δέσμη των φώτων του οχήματος. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο οδηγός του οχήματος πατάει γκάζι και περνά πάνω από τον σκύλο, αφήνοντάς τον νεκρό στο οδόστρωμα, ενώ απομακρύνεται σαν να μην συνέβη τίποτε από το σημείο.

Παρά την ύπαρξη βιντεοληπτικού υλικού, η πινακίδα κυκλοφορίας δεν διακρίνεται καθαρά, γεγονός που μέχρι στιγμής δυσχεραίνει την ταυτοποίηση του δράστη. Για τον λόγο αυτό οι κάτοικοι απευθύνουν μέσω Facebook δημόσια έκκληση σε όποιον αναγνωρίζει το όχημα ή γνωρίζει ποιος κινούταν στο συγκεκριμένο σημείο και χρόνο να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές.