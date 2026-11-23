Ένα τραγικό περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας το βράδυ της Κυριακής (22/11) στην περιοχή των Γαλανέικων στη Λαμία, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Ένας 58χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μέσα στην κατοικία του, σε μία υπόθεση που έλαβε μακάβριες διαστάσεις λόγω της παρουσίας των σκυλιών του.

Το νήμα της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν συγγενικά πρόσωπα του 58χρονου, τα οποία ανησυχούσαν καθώς ο άτυχος άνδρας αγνοούνταν επί μέρες, τον αναζήτησαν στο σπίτι του επί της οδού Παπασιοπούλου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο άνδρας είχε αφήσει την τελευταία του πνοή σχεδόν μια εβδομάδα πριν, καθώς τα ίχνη του είχαν χαθεί από τα ξημερώματα της προηγούμενης Κυριακής.

Το μακάβριο σκηνικό με τα ζώα συντροφιάς

Το πιο συγκλονιστικό στοιχείο της υπόθεσης ήταν πως ο άτυχος άνδρας συγκατοικούσε με έξι σκύλους, δύο εκ των οποίων ήταν μεγαλόσωμα τσοπανόσκυλα. Τα ζώα, παραμένοντας εγκλωβισμένα και χωρίς πρόσβαση σε τροφή για πολλές ημέρες, οδηγήθηκαν στο να δαγκώσουν τη σορό του ιδιοκτήτη τους, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τον λαιμό.

Ειδική επιχείρηση για να προσεγγίσουν οι Αρχές το σημείο που βρέθηκε το θύμα

Όταν οι συγγενείς ειδοποίησαν τις Αρχές, στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Αστυνομίας και διασώστες του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, η προσέγγιση του χώρου στάθηκε αδύνατη, καθώς τα σκυλιά βρίσκονταν σε κατάσταση άμυνας και ήταν επιθετικά, εμποδίζοντας την είσοδο.

Ακόμη και η συνδρομή της Πυροσβεστικής δεν απέδωσε καρπούς. Τελικά, χρειάστηκε να στηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν ειδικός εκπαιδευτής σκύλων, κτηνίατρος και προσωπικό του δημοτικού κυνοκομείου.

Τα δύο μεγαλόσωμα ζώα ναρκώθηκαν, προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια μαζί με τα υπόλοιπα, και έτσι κατέστη δυνατή η ανάσυρση της σορού.

Ακολουθούν βίντεο και φωτογραφίες:











Η ιατροδικαστική εξήγηση

Το φρικτό αυτό φαινόμενο, αν και σπάνιο, δεν είναι άγνωστο στην επιστημονική κοινότητα.Όπως εξήγησε ο οδοντιατροδικαστής Νικόλαος Μιλτιάδου Αγγελακόπουλος, η διεθνής ιατροδικαστική βιβλιογραφία καταγράφει αντίστοιχα περιστατικά.

Τα κατοικίδια, στην προσπάθειά τους να «ξυπνήσουν» τον ιδιοκτήτη τους, αρχικά τον γλείφουν ή τον τραβούν. Εάν όμως ο εγκλωβισμός παραταθεί και η πείνα γίνει αφόρητη, ενδέχεται να αρχίσουν να τρέφονται από το άψυχο σώμα.

Ο ειδικός ξεκαθαρίζει ότι τέτοιες συμπεριφορές εμφανίζονται μετά την κατάληξη του ανθρώπου και δεν συνιστούν επίθεση που προκάλεσε τον θάνατο.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 58χρονου θα ρίξει η προγραμματισμένη ιατροδικαστική νεκροψία.

Πηγή: lamiareport.gr