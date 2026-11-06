Χώρος που λειτουργούσε παράνομα ως άτυπος οίκος ευγηρίας εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από στοχευμένη κοινή επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών υπηρεσιών.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 56χρονος άνδρας ελληνικής καταγωγής και η 48χρονη ξένης καταγωγής σύζυγός του, οι οποίοι κατηγορούνται ότι φιλοξενούσαν ηλικιωμένους υπό άθλιες συνθήκες για τη διαβίωσή τους.

Η έφοδος πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (05/11) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, σε εκτέλεση σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν αρμόδιοι υπάλληλοι των Τμημάτων Κοινωνικής Μέριμνας, Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Υπόγειο διαμέρισμα χωρίς άδεια και ακατάλληλες συνθήκες

Κατά την έρευνα, η οποία διεξήχθη παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής, διαπιστώθηκε ότι ο 56χρονος ιδιοκτήτης και η 48χρονη σύζυγός του είχαν διαμορφώσει ένα υπόγειο διαμέρισμα, καθώς και έναν παρακείμενο χώρο με ξεχωριστή είσοδο, σε αυτοσχέδια δομή φιλοξενίας:

Στο εσωτερικό των χώρων εντοπίστηκαν συνολικά πέντε ηλικιωμένα άτομα.

Οι Αρχές κατέγραψαν πλήθος υγειονομικών και λοιπών παραβάσεων, κρίνοντας τις συνθήκες μη αρμόζουσες για τη διαβίωση των ανθρώπων.

Ειδοποιήθηκαν άμεσα οι οικείοι των ηλικιωμένων προκειμένου να μεταβούν στο σημείο και να τους παραλάβουν με ασφάλεια.

Δικογραφία για έκθεση και σφράγιση του χώρου

Οι δύο διαχειριστές του χώρου συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης κατά συναυτουργία, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Παράλληλα, τα αρμόδια κλιμάκια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχουν αναλάβει τις διαδικασίες για τη σφράγιση των εγκαταστάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων.