Μία απίστευτη ιστορία συνέβη στην Θεσσαλονίκη. Ένας 60χρονος άντρας κατηγορείται ότι πραγματοποιούσε παράνομες χειρουργικές επεμβάσεις σε ζώα, με κάποια από αυτά να ζουν στον χώρο σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης.

Πιο συγκεκριμένα, στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης έπειτα από έλεγχο σε εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του 60χρονου, οι αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με ένα απάνθρωπο θέαμα. Ζώα παραμελημένα, με εμφανή τα σημάδια της ακατάλληλης διαβίωσής τους.

Το ακόμη πιο σοκαριστικό είναι ότι βρέθηκε χώρος όπου ο άνδρας πραγματοποιούσε χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς άδεια. Η αστυνομία στην ανακοίνωσή της αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι εντοπίστηκαν δύο δωμάτια εξοπλισμένα με χειρουργικά τραπέζια, εργαλεία και άλλα υλικά που χρησιμοποιούσε ο 60χρονος για τις φρικιαστικές πράξεις του.

Στον χώρο βρέθηκαν μεταξύ άλλων επτά σκύλοι και τέσσερις γάτες, όλα κλεισμένα σε κλουβιά.

Στον άνδρα ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη από την εισαγγελέα και συνελήφθη.

Του απαγγέλθηκε η κατηγορία για βασανισμό αδέσποτων ζώων συντροφιάς, για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες. Τα ζώα έχουν απομακρυνθεί αυτή την στιγμή από το σημείο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.