Συγκλονισμένη παρακολουθεί η Κρήτη τις εφιαλτικές λεπτομέρειες γύρω από την υπόθεση της βάναυσης κακοποίησης μιας τρίχρονης στα Χανιά. Το άτυχο κοριτσάκι νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, δίνοντας σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, φέροντας πολλαπλά τραύματα και μώλωπες σε όλο του το σώμα.

Οι δικαστικές αρχές της Κρήτης προχώρησαν στην άσκηση βαρύτατων κατηγοριών, παραπέμποντας τη μητέρα και τον σύντροφό της (ο οποίος φέρεται ως ο πατέρας) στον εισαγγελέα και τον ανακριτή με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Το χρονικό της φρίκης και το ανθρωποκυνηγητό

Η φρίκη ήρθε στο φως όταν το παιδί έχασε τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Οι θεράποντες ιατροί διαπίστωσαν αμέσως ότι η κατάσταση του νηπίου δεν οφειλόταν σε ένα απλό ατύχημα, αλλά σε σοβαρή και συστηματική κακοποίηση, ειδοποιώντας αμέσως την ΕΛ.ΑΣ.

Η μητέρα συνελήφθη καθώς έπεσε σε σωρεία αντιφάσεων κατά την εξέτασή της. Ο σύντροφός της επιχείρησε να διαφύγει, στήνοντας ένα «παιχνίδι» αποπροσανατολισμού των Αρχών, αφού δήλωσε ψευδώς ότι βρισκόταν στην Αθήνα. Ωστόσο, μετά από συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών, εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Χανιά.

Θρίλερ με τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας

Η υπόθεση λαμβάνει ακόμη πιο σκοτεινές διαστάσεις, καθώς οι έρευνες της αστυνομίας έφεραν στο φως ένα απίστευτο παρασκήνιο παραμέλησης και για τα υπόλοιπα τρία παιδιά της οικογένειας.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα τρία ανήλικα να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες μέσα σε ένα θερμοκήπιο. Τα παιδιά αυτά δήλωσαν ότι είναι αδέλφια της τρίχρονης, περισυνελλέγησαν αμέσως και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου βρίσκονται υπό την προστασία της κοινωνικής υπηρεσίας. Έχει ήδη διαταχθεί εξέταση DNA προκειμένου να ταυτοποιηθεί η συγγένειά τους και να ακαταδειχθεί η γονεϊκότητα ή όχι των ενηλίκων που συνελήφθησαν.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει πλέον και το παρελθόν της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα είχε γεννήσει ακόμη δύο παιδιά, τα οποία δεν βρίσκονται στη ζωή. Η ίδια ισχυρίστηκε στις πρώτες της καταθέσεις ότι τα βρέφη πέθαναν ξαφνικά κατά τη διάρκεια του θηλασμού, ωστόσο οι Αρχές εξετάζουν με άκρα προσοχή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι δύο αυτοί θάνατοι.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται σήμερα Δευτέρα ενώπιον των δικαστικών αρχών προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις τους, την ώρα που οι γιατροί στο ΠΑΓΝΗ κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του τρίχρονου κοριτσιού.