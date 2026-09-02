Η αποκάλυψη του νεκρού μωρού, που εντοπίστηκε στο δοχείο σε βαλίτσα μέσα στο διαμέρισμα στην Κυψέλη είχε μία αλήθεια και πολλά ψέματα.

Η αλήθεια είναι ότι το αγοράκι δολοφονήθηκε με μαχαίρι με τον ιατροδικαστή Συμεών Μεσογίτη να μετρά σχεδόν 20 μαχαιριές στη ράχη του εννέα μηνών βρέφους. Από τη στιγμή που οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα στην οδό Θάσου, ξεκίνησαν τα ψέματα τόσο του 43χρονου όσο και της μητέρας.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει ένα προς ένα τα ψέματα του κατηγορούμενου ζευγαριού που άφησαν με ανοιχτό το στόμα ακόμα και τους αστυνομικούς.

Τα προθανάτια μαχαιρώματα

Ο 43χρονος όπως και η μητέρα επιμένουν ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια. Το τοποθετούσαν από κατάψυξη σε κατάψυξη με τη μητέρα να λέει ότι δεν μπορούσε να το αποχωριστεί .

Ο δε 43χρονος επιμένει κυνικά ότι τα τραύματα με το μαχαίρι προκλήθηκαν γιατί ήθελε να σπάσει τον πάγο.

Τα ευρήματα όμως τους «αδειάζουν» και αποκαλύπτουν τα ψέματά τους. Το παιδί είχε προθανάτια μαχαιρώματα και μόνο τρία με τέσσερα, ήταν μεταθανάτια. Μάλιστα το πιο βαθύ ήταν 4,5 εκατοστά και μήκος περίπου 5 εκατοστά.

Όποιος το μαχαίρωσε ήταν σαν να λειτουργούσε σε τελετουργικό με τόσες μαχαιριές στο παιδί και σε συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή, στην πλάτη. Ο 43χρονος λέει ότι στο μαιευτήριο μάλιστα τους άλλαξαν το παιδί οι… Illuminati.

Το ερώτημα είναι γιατί κρατούσε το παιδί τουλάχιστον για τρία χρόνια σε κατάψυξη; Εκτός από τον δολοφόνο, τι άλλο ήθελε να κρύψει;

Οι αλλαγές σπιτιών και οι καταγγελίες για κακοποίηση

Οι Αρχές ανακάλυψαν τέσσερα βασικά σημεία στην υπόθεση:

Το ζευγάρι άλλαζε διαρκώς σπίτια

Υπήρχαν καταγγελίες για κακοποίηση των παιδιών ενώ δύο από αυτά είχαν αφροδίσια νοσήματα κατά τη στιγμή της σύλληψης των ενηλίκων

Οι γονείς κάνουν χρήση ναρκωτικών και για αυτό απολογούνται σήμερα, ενώ το παράδοξο είναι ότι και η κόρη τους είναι επίσης χρήστης ναρκωτικών και αυτή τη στιγμή έχει στερητικό σύνδρομο

Μητέρα και κόρη είναι έγκυες

Η μητέρα ισχυρίζεται ότι πατέρας του παιδιού της κόρης της είναι ο Αφγανός κατηγορούμενος, με την κοινή λογική να μην μπορεί να αποδεχτεί ότι δύο γονείς εγκρίνουν τη σχέση ενός ανήλικου κοριτσιού με έναν μεγαλύτερό της .

Επίσης, υπενθυμίζουμε πως οι Αρχές διερευνούν αν το δολοφονημένο παιδί ήταν μωρό του ζευγαριού καθώς υπάρχει η υποψία ότι είναι της 15χρονης κόρης.

Ο 43χρονος δεν έχει να δώσει μία πειστική απάντηση σε δύο ερωτήματα:

Που έβρισκε τα χρήματα για τις αλλαγές των σπιτιών ;

Πως κόλλησαν τα δύο παιδιά αφροδίσια νοσήματα ;

Η υπόθεση είναι πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα, με τη δικογραφία για την δολοφονία του εννέα μηνών αγοριού να είναι ανοιχτή για να αποδοθούν σωστά οι κατηγορίες στα πρόσωπα που ευθύνονται για τη φρίκη.