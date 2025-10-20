Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Πίσω από τους τοίχους μιας φαινομενικά «ήσυχης» οικογένειας, μια μητέρα και η ανήλικη κόρη της βίωναν τον απόλυτο εφιάλτη.

Για περισσότερο από έναν χρόνο, ο σύζυγος και πατέρας είχε μετατρέψει το σπίτι τους σε πεδίο πατριαρχικής βίας, χτυπώντας τη σύζυγό του και κακοποιώντας σεξουαλικά την τότε ανήλικη κόρη τους.

Η υπόθεση, που αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία της μητέρας, έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα περιστατικών ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας που σοκάρουν την κοινή γνώμη και αναδεικνύουν, για ακόμη μία φορά, τις σκοτεινές όψεις της πατριαρχίας μέσα στα ελληνικά σπίτια.

Η συγκεκριμένη υπόθεση, αδικήματα της οποίας έλαβαν χώρα σε περιοχή της Ηλείας και στην Πάτρα, εξετάστηκε πρόσφατα από τον Άρειο Πάγο, στον οποίο προσέφυγε ο ένοχος κακοποιητής μετά και την καταδικαστική απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Πατρών, που τον έκρινε ένοχο για τρία αδικήματα και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης επτά ετών και έξι μηνών.

Ο κατηγορούμενος, που σήμερα εκτίει την ποινή που του επιβλήθηκε στις φυλακές Γρεβενών, καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό το 2024 για το αδίκημα της βαριάς σωματικής βλάβης κατ’ εξακολούθηση σε βάρος της ανήλικης κόρης του και της συζύγου του, για την πράξη της κατ’ εξακολούθηση ενδοοικογενειακής προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας της ανήλικης κόρης του και για κατ’ εξακολούθηση απόπειρα κατάχρησης της ανήλικης κόρης του, που είχε συμπληρώσει τα 14 αλλά όχι τα 18 έτη, σε γενετήσιες πράξεις.

Μετά την απόφαση του ΜΟΕ Πατρών κατέθεσε αίτηση αναίρεσης της απόφασης στον Άρειο Πάγο με την αιτιολογία της ελλιπούς αιτιολόγησης, με το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο Άρειο Πάγο να απορρίπτει το αίτημά του και τους ισχυρισμούς του ως αβάσιμους.

Συγκλονιστικά είναι τα όσα ζούσαν επί έναν και πλέον χρόνο οι δύο γυναίκες, σύμφωνα με τις περιγραφές από την απόφαση του δικαστηρίου και τα όσα αποδείχθηκαν κατά τη διαδικασία.

Κατά το χρονικό διάστημα από 28 Ιουνίου του 2016 έως τα τέλη Απριλίου του 2018 χτυπούσε την κόρη του, στην οικία τους στην Πάτρα.

Συνεπεία των χτυπημάτων ήταν οι έντονες επιπτώσεις στην ψυχική της υγεία και μετατραυματικό στρες.

Την ίδια περίοδο, θύμα του κατηγορούμενου ήταν και η γυναίκα του, που από τη βίαιη συμπεριφορά του συζύγου της υπέστη σωματικές βλάβες.

Το αποκορύφωμα των πράξεών του ήταν τον Μάιο του 2018 όταν τοποθέτησε με τη βία το κεφάλι της στον φούρνο της κουζίνας και την απειλούσε ότι θα τον ανάψει για να την κάψει.

Η κόλαση επί γης όμως δε σταμάτησε εκεί, αφού μετά τη σωματική κακοποίηση, ο κατηγορούμενος κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη του, όταν αυτή έφθασε στην ηλικία των 15 ετών. Η σεξουαλική κακοποίηση διήρκεσε από τον Απρίλιο του 2017 μέχρι και τις 25 Μαΐου του 2018, ενώ η ανήλικη κοπέλα κατήγγειλε τα γεγονότα στην Αστυνομία τον Ιούνιο του 2018.

Τα περιστατικά λάμβαναν χώρα σε καθημερινή βάση στο σπίτι τους στην Πάτρα και σχεδόν όλα τα Σάββατα και τις Κυριακές, κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 2017, στην οικία των γονέων του κατηγορούμενο σε χωριό της Ηλείας, την οποία επισκεπτόταν με την ανήλικη.

Ακόμα, από τον Απρίλιο 2017 έως τον Ιούνιο του 2018, στην Πάτρα, λάμβανε χώρα η πράξη της απόπειρας κατάχρησης σε γενετήσιες πράξεις ανηλίκου, που είχε συμπληρώσει τα δεκατέσσερα έτη, κατ’ εξακολούθηση.

