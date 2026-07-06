Στιγμές απόλυτου τρόμου και απίστευτης βαναυσότητας, βίωσε μία 55χρονη γυναίκα Ρωσικής καταγωγής, σε σπίτι στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχημάτισαν οι αστυνομικές Αρχές, η γυναίκα έπεσε θύμα παρατεταμένου βασανισμού από μια 42χρονη Ρουμανικής καταγωγής, η οποία όχι μόνο την κακοποιούσε άγρια, αλλά βιντεοσκοπούσε τις αποτρόπαιες πράξεις της.

Τα 11 σοκαριστικά βίντεο της κακοποίησης στην Αγία Τριάδα

Το χρονικό της φρίκης εκτυλίχθηκε το πρωί της 25ης Ιουνίου σε κατοικία στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο, όταν η 42χρονη κατηγορούμενη επιτέθηκε με μανία στο θύμα, καταφέρνοντάς της χτυπήματα με γροθιές, χαστούκια και ένα ξύλινο ρόπαλο, προκαλώντας της αιμορραγία.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου εντόπισαν στο κινητό τηλέφωνο της δράστιδας τουλάχιστον έντεκα βίντεο-ντοκουμέντα.

Σε ένα από αυτά, το θύμα εμφανίζεται δεμένο στο πάτωμα, εξαντλημένο και ανήμπορο να αντιδράσει, ενώ η 42χρονη τη χτυπάει και στη συνέχεια χρησιμοποιεί έναν μπαλτά για να της κόψει βίαια τα μαλλιά.

Παράλληλα, το θύμα υπέστη σοβαρή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της, καθώς και συνεχείς ύβρεις και απειλές για τη ζωή της.

Δείτε το βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που η 42χρονη έκοβε με μπαλτά τα μαλλιά της 55χρονης:

Πώς κατάφερε να αποδράσει η 55χρονη από το σπίτι-φυλακή

Η δράστιδα είχε αποκλείσει κάθε δρόμο διαφυγής για την 55χρονη, δένοντας την κεντρική πόρτα του σπιτιού με καλώδια. Το θύμα, που διέμενε προσωρινά στον χώρο, βρισκόταν σε κατάσταση απόγνωσης και κατάφερε τελικά να αποδράσει και να σωθεί, μόνο όταν η 42χρονη αποκοιμήθηκε.

Τα κίνητρα της επίθεσης, αλλά και η σχέση μεταξύ των δύο γυναικών, παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Δείτε το βίντεο:

Η τυχαία αποκάλυψη από κλοπή κινητού και τα ευρήματα των Αρχών

Η πλήρης εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε όταν οι αστυνομικοί ανακάλυψαν το βιντεοληπτικό υλικό, ενώ διερευνούσαν μια εντελώς διαφορετική υπόθεση, που αφορούσε την κλοπή ενός κινητού τηλεφώνου.

Σε έρευνες που ακολούθησαν, οι Αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν πειστήρια που επιβεβαιώνουν τη βαρύτητα των βασανιστηρίων:

Τον μπαλτά της επίθεσης

Ρούχα με κηλίδες αίματος

Μια τούφα από ανθρώπινα μαλλιά

Ένα σπασμένο ξύλινο κοντάρι

Τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων

Ποιος είναι ο 60χρονος που συνελήφθη και γιατί δεν κρατείται η δράστιδα

Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας 60χρονος επίσης ξένης καταγωγής, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.

Ο άνδρας φέρεται να είχε παραχωρήσει, εν γνώσει του, τον χώρο στις δύο γυναίκες, ωστόσο αποχώρησε πριν ξεκινήσει η επίθεση.

Ο ίδιος φαίνεται να συνελήφθη τελικά για παράνομη διαμονή στη χώρα, γεννώντας το ερώτημα πώς μπόρεσε κάποιος που διαμένει παράνομα στη χώρα να έχει σπίτι στο όνομά του.

Όσον αφορά τη 42χρονη δράστιδα, δεν συνελήφθη για τη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς είχε παρέλθει το όριο του αυτοφώρου, ωστόσο βρίσκεται ήδη υπό κράτηση για άλλη εκκρεμή υπόθεση.

Η προανάκριση της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται για τη διαλεύκανση κάθε πτυχής αυτού του πρωτοφανούς εγκλήματος.